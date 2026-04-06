Нежнейший торт без муки, яиц и масла. Только три ингредиента — никакой выпечки, а на вкус как бисквит

Пожалуй, это самый простой и быстрый рецепт торта. Стоять у плиты не надо, никаких форм и духовки — просто собрал и убрал в холодильник. Беру пряники, сметану и бананы — и через 5 минут десерт уже пропитывается, а утром на столе торт, который напоминает нежный бисквит, но готовится в сто раз проще.

Главный секрет — ароматные пряники и спелые бананы, они делают торт сочным и мягким без единой капли масла или сахара в креме. Получается обалденная вкуснятина: слои пряничного бисквита, нежной сметаны и сладких бананов, которые пропитывают друг друга и превращаются в единое целое. Десерт не крошится, не теряет форму и выглядит так, будто вы провели на кухне полдня.

Для приготовления вам понадобится: 500 г пряников (лучше медовых или имбирных), 500 г сметаны 20%, 4 спелых банана.

Пряники нарежьте тонкими кусочками, обрезки измельчите в крошку. Бананы нарежьте кружочками. Форму застелите пищевой пленкой в несколько слоев. Выкладывайте слоями: пряники, затем щедро смазывайте сметаной, затем бананы. Повторяйте, пока ингредиенты не закончатся. Верхний слой — сметана. Заверните края пленки, уберите в холодильник минимум на 6 часов, лучше на ночь.

Готовый торт переложите на блюдо, снимите пленку, смажьте остатками сметаны и посыпьте пряничной крошкой. Украсьте ягодами, шоколадом или какао. Этот торт выручает, когда хочется сладкого, а возиться с выпечкой нет ни времени, ни желания.

Проверено редакцией
Этот десерт создал для того, чтобы в него влюблялись: делюсь рецептом невероятного клюквенного кекса
