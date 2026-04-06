Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 15:53

«А мама что, умирает?»: дети тяжелобольной Лерчек плачут по ночам

Артем Чекалин: дети Лерчек переживают, что мама может умереть

Блогер Валерия Чекалина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дети блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) тяжело переживают болезнь матери и боятся ее потерять, сообщил Telegram-каналу SHOT ее бывший муж Артем Чекалин. По его словам, 10-летние двойняшки и трехлетний сын болезненно реагируют на состояние родительницы.

Чекалин пояснил, что они в основном находятся с ним, а с матерью встречаются лишь в те моменты, когда ее ненадолго отпускают из больницы. Собеседник отметил, что дети часто плачут перед сном и сильно переживают из-за происходящего. Он добавил, что однажды не сдержался и сам расплакался вместе с дочерью Алисой.

Ранее Лерчек обратилась к подписчикам со словами благодарности за поддержку. Видео в соцсетях опубликовал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. На кадрах она предстала перед поклонниками в парике. Отец ее ребенка отметил, что блогерша находится в окружении семьи. По словам Сквиччиарини, им приходится нелегко, однако Чекалина стойко борется с болезнью.

До этого юрист Екатерина Гордон рассказала о состоянии Лерчек и призвала прекратить травлю. Она подтвердила, что у девушки четвертая стадия рака с метастазами.

Шоу-бизнес
Лерчек
Артем Чекалин
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.