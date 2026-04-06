Американец в суде заявил о воевавшем русском прадеде и попросился на СВО

Американец Роберт Гилман попросился служить в зону СВО, передает РИА Новости из зала Центрального районного суда Воронежа. В материале указано, что мужчину судят еще за одно избиение сотрудника ФСИН.

Мой отец служил в России, и его отец служил в России, мой прадед служил в России капитаном третьего ранга, дважды попал под пулю в Сталинграде, — сказал Гилман.

Американец добавил, что ему вручали награду эксперта по стрельбе, которой обычно удостаивают морпехов США. Судья ответила, что ему следует обсудить этот вопрос с сотрудниками военного комиссариата.

Американского гражданина задержали в январе 2022 года. Полиция приехала на воронежский вокзал из-за драки, которую Гилман устроил в поезде Сухум — Москва. В участке он оказал сопротивление правоохранителям и ударил сотрудника МВД. Тогда на него завели первое уголовное дело и приговорили к 4,5 года колонии. В 2023 году наказание смягчили, уменьшили срок на год, но уже через год гражданин США опять подрался. На этот раз он попытался избить следователя и сотрудника СИЗО.