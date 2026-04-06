Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 15:41

Опубликованы кадры из ТЦ «Гиант» в Калининграде после крупного пожара

Фото: Александр Подгорчук/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Появились кадры крупного торгового центра «Гиант» в Калининграде после масштабного пожара, передает издание RT. Здание выгорело практически полностью — уцелела лишь конструкция, все внутренние помещения почернели от огня.

Источник телеканала сообщил, что все указывает на начало пожара снаружи, с фасада, а возможной причиной могло стать возгорание автомобилей на парковке.

Ранее губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, что МЧС почти сутки работало на месте пожара в торговом центре Калининграда, возгорание полностью ликвидировано. По его словам, сейчас важно понять причины случившегося, идет всестороннее расследование.

До этого стало известно, что при пожаре пострадали четыре человека, включая двоих пожарных. Все они были доставлены в больницу, угрозы жизни нет. Известно, что пожарная сигнализация сработала во время возгорания, но ее быстро отключили.

Также в Сети появилось видео, на котором можно увидеть первые секунды пожара в калининградском ТЦ «Гиант». На опубликованных кадрах посетители с плачущими детьми покидают здание по задымленным коридорам. Люди бегут по лестнице, налетают друг на друга, но стараются сохранять спокойствие.

Регионы
Калининград
торговые центры
пожары
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.