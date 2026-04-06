Операция в Иране заставила страны залива пересмотреть отношение к Трампу FP: война с Ираном заставила страны региона пересмотреть свои отношения с США

Война на Ближнем Востоке заставила страны Персидского залива пересмотреть свои отношения с Вашингтоном и американским руководством, передает журнал Foreign Policy. Однако, по словам аналитиков, публично в регионе об этом предпочитают не говорить.

Они не говорят об этом публично, однако конфликт заставил лидеров стран региона пересмотреть свои отношения с США и их президентом Дональдом Трампом, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе опасаются превращения энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке, в финансовый. В частности, Еврокомиссия ждет от членов блока ограничения времени действия и области применения энергетических субсидий, налоговых послаблений и других льгот. Так в ЕК хотят избежать повторения энергетического кризиса 2022 года.

Также появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.