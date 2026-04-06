Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 15:55

Операция в Иране заставила страны залива пересмотреть отношение к Трампу

FP: война с Ираном заставила страны региона пересмотреть свои отношения с США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Война на Ближнем Востоке заставила страны Персидского залива пересмотреть свои отношения с Вашингтоном и американским руководством, передает журнал Foreign Policy. Однако, по словам аналитиков, публично в регионе об этом предпочитают не говорить.

Они не говорят об этом публично, однако конфликт заставил лидеров стран региона пересмотреть свои отношения с США и их президентом Дональдом Трампом, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе опасаются превращения энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке, в финансовый. В частности, Еврокомиссия ждет от членов блока ограничения времени действия и области применения энергетических субсидий, налоговых послаблений и других льгот. Так в ЕК хотят избежать повторения энергетического кризиса 2022 года.

Также появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.

Мир
Ближний Восток
Иран
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы победители Чемпионата «АртМастерс Регионы»
Дети получили ранения при ночной атаке ВСУ на российский город
Летний рацион на основе злаков: как составить меню без чувства тяжести
Дроны ВСУ ударили по спасателям в российском регионе
В Минобороны раскрыли последствия атаки Киева на КТК
Тренер назвал спортсмена, олицетворяющего российский футбол
Раскрыты новые детали последствий атаки ВСУ на сухогруз в Азовском море
Риелтор рассказал, как изменились цены на аренду жилья в Москве
Врач дала советы, как перейти на ЗОЖ без стресса для организма
Подвиг американца в ДНР и щит из мертвеца: новости СВО к вечеру 6 апреля
Квартира в Турции, беременность, инсульт в 32 года: как живет Анна Бузова
Тель-Авив подвергся новому обстрелу из Ирана
«Совкомбанк про добро» открывает неделю поддержки людей с аутизмом
Мирные жители пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области
Пономарев оценил выступления российского футболиста во Франции
Суд принял решение в отношении замглавы администрации Сочи
Врач объяснил, почему женщины лучше запоминают лица
Новый выпуск «Пусть говорят» посвятят скандалу вокруг особняка Распутиной
Зеленского сравнили с бешеной собакой после нападок на Орбана
Раскрыта причина катастрофического паводка в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.