Стало известно, кто может подсидеть США и занять главенствующую роль в НАТО Политолог Самонкин: Великобритания может сместить США с позиции лидера в НАТО

Великобритания способна вытеснить Соединенные Штаты с главенствующей роли в НАТО, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Так он прокомментировал новость, что европейским лидерам придется возглавить Альянс на фоне грядущего раскола из-за войны США и Израиля с Ираном. По его словам, Лондон может разработать новую стратегию, направленную на усиление своего влияния.

В настоящее время главенствующую роль, которая может сместить НАТО и создать новую концепцию агрессивной силы в Европе, безусловно, играет Великобритания, потому что она сейчас очень активна на украинском направлении. Британцы до сих пор поставляют [ВСУ] оружие, несмотря на то, что экономика Евросоюза находится в стагнации. При этом, грамотно выйдя из состава ЕС, они сейчас действуют абсолютно геополитически независимо, то есть даже предлагают своих ставленников в новые кабинеты внутри киевского режима. И, конечно, этот вопрос о финансировании НАТО и о главенствующей роли Альянса, безусловно, лежит исключительно за Лондоном, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что ни Франция, ни Германия не могут себе позволить дополнительные риски в военной и экономической сферах в условиях, когда мировая экономика испытывает стагнацию, а Евросоюз переживает трудности. В связи с этим, по мнению политолога, Лондон способен внести изменения в структуру НАТО.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что разногласия между президентом США Дональдом Трампом и странами Евросоюза делают заморозку участия Вашингтона в НАТО и прекращение финансирования Альянса вполне возможными. По его словам, мировая политика иногда преподносит неожиданные сюрпризы, причины которых не всегда очевидны.