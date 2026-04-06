Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 10:10

В Британии рассказали, чего боится Евросоюз

FT: в Евросоюзе опасаются перерастания энергетического кризиса в финансовый

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Евросоюзе опасаются, что энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, перерастет в финансовый, передает Financial Times. В частности, Еврокомиссия ждет от членов блока ограничения времени действия и области применения энергетических субсидий, налоговых послаблений и других льгот. Так в ЕК хотят избежать повторения энергетического кризиса 2022 года.

Чиновники ЕС призывают правительства избегать чрезмерных мер поддержки, призванных компенсировать растущие цены на энергоносители, предупреждая, что потрясение, вызванное иранским конфликтом, может перерасти в налогово-бюджетный кризис, — сказано в статье.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Брюссель сейчас переживает период кризиса и для решения сложившихся проблем странам объединения необходима Украина. Он напомнил, что созданному в 1992–1993 годах ЕС для достижения политических и экономических целей было необходимо взять под тотальный контроль государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада СССР.

Европа
Великобритания
энергетический кризис
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поставил сроки разработки стратегии развития креативной экономики
Удары по Украине сегодня, 6 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Значительная часть российского региона осталась без света
Магнитные бури сегодня, 6 апреля: что завтра, сильная усталость, апатия
Машина врезалась в российский самолет в аэропорту Стамбула
На Украине призвали срочно заканчивать конфликт с Россией
Невролог дала советы, как правильно подготовить организм к веломарафону
Названа вероятная причина больших потерь американской авиации в Иране
Для единственного выжившего в Охотском море запросили жесткое наказание
Стало известно, как ВС России могут ответить на удары по шахте в ЛНР
Эстония попросила Украину не запускать БПЛА через ее воздушное пространство
Задержанный рассказал, где должна была сработать бомба в Курской области
Американист ответил, как Трамп может кардинально изменить ситуацию в Иране
«Создают мертвую зону»: названа главная проблема ВСУ
В Венгрии обнаружили возможную неизвестную картину Ван Гога
ВСУ пытались атаковать обе действующие ТЭС в ДНР
В Роскосмосе заявили о подготовке к экспедиции на другую планету
Южнокорейская разведка раскрыла, к чему готовят дочь Ким Чен Ына
Косметолог дала советы по уходу за кожей весной
Гендиректор Роскосмоса заявил о «суперсилах» России в космосе
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.