В Британии рассказали, чего боится Евросоюз FT: в Евросоюзе опасаются перерастания энергетического кризиса в финансовый

В Евросоюзе опасаются, что энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, перерастет в финансовый, передает Financial Times. В частности, Еврокомиссия ждет от членов блока ограничения времени действия и области применения энергетических субсидий, налоговых послаблений и других льгот. Так в ЕК хотят избежать повторения энергетического кризиса 2022 года.

Чиновники ЕС призывают правительства избегать чрезмерных мер поддержки, призванных компенсировать растущие цены на энергоносители, предупреждая, что потрясение, вызванное иранским конфликтом, может перерасти в налогово-бюджетный кризис, — сказано в статье.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Брюссель сейчас переживает период кризиса и для решения сложившихся проблем странам объединения необходима Украина. Он напомнил, что созданному в 1992–1993 годах ЕС для достижения политических и экономических целей было необходимо взять под тотальный контроль государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада СССР.