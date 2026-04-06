06 апреля 2026 в 17:16

Названы победители чемпионата «АртМастерс Регионы»

Фото: Малашенко Александр / пресс-службы «АртМастерс»
В Москве 2–3 апреля прошел финальный этап командных соревнований «АртМастерс Регионы», в котором приняли участие молодые специалисты из всех федеральных округов России. Семь театральных коллективов и восемь команд по кино представили свои финальные работы в Электротеатре Станиславский и во ВГИКе.

«АртМастерс Регионы» проводится в третий раз и является важным проектом в рамках чемпионата «АртМастерс». Руководствуясь принципом, что главный ресурс нашей системы — это человек, мы с особым вниманием относимся к развитию талантов в регионах. Основная цель проекта — формирование профессиональных команд и выявление наиболее талантливых специалистов по всей России, — рассказал директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

В номинации «Театр» победу одержал этюд, поставленный режиссером Виктором Бугаковым по повести Антона Чехова «Дуэль». Эскиз был создан командой из Центрального федерального округа. Победители получили приз 1,6 млн рублей, который они смогут использовать для постановки полноценного спектакля в Тверском академическом театре драмы.

В номинации «Кино» победу одержала команда из Северо-Кавказского федерального округа с фильмом «Как говорил мой дед» режиссера Заура Цогоева. Картина повествует о конфликте поколений и примирении в осетинской семье Тотрадза.

Ранее сообщалось, что в парке развлечений «Остров Мечты» прошли лекции для студентов. Руководитель департамента Дмитрий Рагозин выступил приглашенным преподавателем для учеников Российского института театрального искусства — ГИТИСа и рассказал им о нюансах подготовки развлекательных шоу-программ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп назвал окончательный срок ультиматума для Ирана
Трамп заявил, что война с Ираном закончится очень быстро при одном условии
Число поврежденных после атаки ВСУ домов в Новороссийске резко увеличилось
Защита археолога Бутягина обжалует его экстрадицию на Украину
Генсек СНГ осудил YouTube за ущемление прав белорусских журналистов
Один продукт — десятки блюд: как раскрыть потенциал обычной крупы
Раскрыта причина смерти основателя бренда Diesel Гольдшмида
Легкий ветер и жара до +30? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Умер основатель Diesel и «крестный отец джинс»
«Нужна искра»: экс-депутат Рады о перспективах гражданской войны на Украине
Политолог назвал способ защитить права русскоязычных жителей Латвии
«Недостаточно хорош»: Трамп оценил мирное предложение Ирана
«Радиостанция судного дня» в третий раз за сутки подала таинственный сигнал
СК возбудил два дела по факту гибели людей в затопленных районах Дагестана
«Я горжусь»: Рубцова о внесении в базу «Миротворца»
Причастного к атаке на Курск офицера ВСУ включили в список террористов
Сеть кофеен Starbucks потеряла товарный знак в России
Балицкий раскрыл масштаб повреждений после атак ВСУ
Раскрыты детали ответа Ирана на мирные предложения США
Иран передал Пакистану ответ на мирные предложения США
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

