Названы победители чемпионата «АртМастерс Регионы»

В Москве 2–3 апреля прошел финальный этап командных соревнований «АртМастерс Регионы», в котором приняли участие молодые специалисты из всех федеральных округов России. Семь театральных коллективов и восемь команд по кино представили свои финальные работы в Электротеатре Станиславский и во ВГИКе.

«АртМастерс Регионы» проводится в третий раз и является важным проектом в рамках чемпионата «АртМастерс». Руководствуясь принципом, что главный ресурс нашей системы — это человек, мы с особым вниманием относимся к развитию талантов в регионах. Основная цель проекта — формирование профессиональных команд и выявление наиболее талантливых специалистов по всей России, — рассказал директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

В номинации «Театр» победу одержал этюд, поставленный режиссером Виктором Бугаковым по повести Антона Чехова «Дуэль». Эскиз был создан командой из Центрального федерального округа. Победители получили приз 1,6 млн рублей, который они смогут использовать для постановки полноценного спектакля в Тверском академическом театре драмы.

В номинации «Кино» победу одержала команда из Северо-Кавказского федерального округа с фильмом «Как говорил мой дед» режиссера Заура Цогоева. Картина повествует о конфликте поколений и примирении в осетинской семье Тотрадза.

Ранее сообщалось, что в парке развлечений «Остров Мечты» прошли лекции для студентов. Руководитель департамента Дмитрий Рагозин выступил приглашенным преподавателем для учеников Российского института театрального искусства — ГИТИСа и рассказал им о нюансах подготовки развлекательных шоу-программ.