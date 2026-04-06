Стало известно состояние пациента с оспой обезьян в Подмосковье

Пациент с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» продолжает находиться в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Больной сейчас проходит лечение в Домодедовской больнице в Подмосковье.

Удовлетворительно, — сказали журналистам в медучреждении.

По словам профильного министра Подмосковья Максима Забелина, изначально в медучреждение поступили двое граждан с подозрением на вирус и высокую температуру. Однако инфекция была выявлена лишь у одного из них.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с распространением оспы обезьян в мире продолжает ухудшаться. Он отметил, что механизмом передачи оспы обезьян остается воздушно-капельный путь. По его словам, заражение происходит при длительном тесном контакте.

До этого в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга сообщили, что риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон. Один случай заболевания также нашли 24 марта у местного жителя, его отправили в инфекционный стационар.