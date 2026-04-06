06 апреля 2026 в 17:15

Дети получили ранения при ночной атаке ВСУ на российский город

МО РФ: Киев в ночь на 6 апреля атаковал гражданскую инфраструктуру Новороссийска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ВСУ в ночь на понедельник, 6 апреля, атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что под удар попали жилые дома. Некоторые мирные жители, в том числе дети, были ранены.

Украинскими БПЛА ночью 6 апреля атакована и гражданская инфраструктура города Новороссийска, включая многоквартирные и частные жилые дома, в результате чего получили ранения гражданские лица, в том числе дети, — говорится в публикации оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО ликвидировали за сутки 693 беспилотника ВСУ самолетного типа. По данным ведомства, также были сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

До этого Telegram-канал Baza информировал, что в Новороссийске трое человек получили травмы после падения обломков беспилотника во дворе жилого дома. По версии источника, осколками также были повреждены припаркованные автомобили.

Кроме того, 5 апреля силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и другими областями.

