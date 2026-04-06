Крупнейший нефтехимический завод в Иране атаковали с воздуха Израиль заявил об атаке на крупнейший нефтехимический завод в Иране

Израильские военные атаковали крупнейший в Иране нефтехимический завод, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По словам главы ведомства, которые приводит пресс-служба министерства, речь идет об объекте в Ассалуйе.

Армия обороны Израиля только что нанесла мощный удар по крупнейшему нефтехимическому заводу Ирана, расположенному в Ассалуйе. Это ключевая цель, на которую приходится около половины всего производства нефтехимической продукции в стране, — отметил он.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила, что Вооруженные силы Ирана нанесли удары по предприятиям нефтехимической промышленности в Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте. В заявлении говорится, что утром 5 апреля был приведен в исполнение первый этап ответной операции.

До этого сообщалось, что американский президент Дональд Трамп, иранское руководство и группа региональных посредников вступили в переговорный процесс по условиям возможного 45-дневного прекращения огня между сторонами. Открытие Ормузского пролива и доступ Тегерана к обогащенному урану рассматриваться не будут. Эти вопросы отложили на будущее.