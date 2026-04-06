06 апреля 2026 в 14:40

Крупнейший нефтехимический завод в Иране атаковали с воздуха

Израильские военные атаковали крупнейший в Иране нефтехимический завод, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По словам главы ведомства, которые приводит пресс-служба министерства, речь идет об объекте в Ассалуйе.

Армия обороны Израиля только что нанесла мощный удар по крупнейшему нефтехимическому заводу Ирана, расположенному в Ассалуйе. Это ключевая цель, на которую приходится около половины всего производства нефтехимической продукции в стране, — отметил он.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила, что Вооруженные силы Ирана нанесли удары по предприятиям нефтехимической промышленности в Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте. В заявлении говорится, что утром 5 апреля был приведен в исполнение первый этап ответной операции.

До этого сообщалось, что американский президент Дональд Трамп, иранское руководство и группа региональных посредников вступили в переговорный процесс по условиям возможного 45-дневного прекращения огня между сторонами. Открытие Ормузского пролива и доступ Тегерана к обогащенному урану рассматриваться не будут. Эти вопросы отложили на будущее.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры из ТЦ «Гиант» в Калининграде после пожара
Путин присвоил наименования «гвардейских» армии и авиаполку
«Блудонатр»: «Радио Судного дня» передало новое сообщение
Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из тонущей машины
«Издевательство над детьми»: актер Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ
Одна из стран СНГ пообещала поддержку ОДКБ
Экономист оценил вероятность роста цен на нефть
Политолог назвал истинную причину энергетического кризиса в Европе
«Раб божий или свободный?»: Поклонская объяснила уход от христианства
ЦАХАЛ получил указание усилить атаки по объектам в Иране
Новый худрук «Коляда-Театра» поделился планами по развитию учреждения
В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты
Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале
В Токио обнаружили более 100 неизвестных снимков The Beatles
Киев потерял десятки «птичек» над Россией всего за шесть часов
«Полная катастрофа»: историк указал главную ошибку Горбачева
Индия хочет «поставить» змей и крокодилов вместо пограничников
Страховой эксперт рассказал, сколько составят выплаты за угнанную машину
Путин созовет совещание по ситуации с паводками в Дагестане
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала весны
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

