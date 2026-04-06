06 апреля 2026 в 16:57

Тель-Авив подвергся новому обстрелу из Ирана

Иран ударил ракетами по центральной части Израиля, передает ТАСС. В материале указано, что сирены воздушной тревоги, оповещающие о ракетной опасности, прозвучали в том числе в Тель-Авиве и окрестностях.

После сигналов тревоги в районе Тель-Авива прогремело несколько взрывов. Другой информации не приводится.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила, что Вооруженные силы Ирана нанесли удары по предприятиям нефтехимической промышленности в Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте. В заявлении говорится, что утром 5 апреля был приведен в исполнение первый этап ответной операции.

До этого стало известно, что израильская армия усилит удары по позициям шиитской группировки «Хезболла» после окончания иранской операции. Кроме того, ЦАХАЛ может возобновить боевые действия в секторе Газа. Экс-советник по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор отметил, что страна избегает боевых действий на нескольких фронтах одновременно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы победители Чемпионата «АртМастерс Регионы»
Дети получили ранения при ночной атаке ВСУ на российский город
Летний рацион на основе злаков: как составить меню без чувства тяжести
Дроны ВСУ ударили по спасателям в российском регионе
В Минобороны раскрыли последствия атаки Киева на КТК
Тренер назвал спортсмена, олицетворяющего российский футбол
Раскрыты новые детали последствий атаки ВСУ на сухогруз в Азовском море
Риелтор рассказал, как изменились цены на аренду жилья в Москве
Врач дала советы, как перейти на ЗОЖ без стресса для организма
Подвиг американца в ДНР и щит из мертвеца: новости СВО к вечеру 6 апреля
Квартира в Турции, беременность, инсульт в 32 года: как живет Анна Бузова
Тель-Авив подвергся новому обстрелу из Ирана
«Совкомбанк про добро» открывает неделю поддержки людей с аутизмом
Мирные жители пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области
Пономарев оценил выступления российского футболиста во Франции
Суд принял решение в отношении замглавы администрации Сочи
Врач объяснил, почему женщины лучше запоминают лица
Новый выпуск «Пусть говорят» посвятят скандалу вокруг особняка Распутиной
Зеленского сравнили с бешеной собакой после нападок на Орбана
Раскрыта причина катастрофического паводка в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

