Тель-Авив подвергся новому обстрелу из Ирана

Иран ударил ракетами по центральной части Израиля, передает ТАСС. В материале указано, что сирены воздушной тревоги, оповещающие о ракетной опасности, прозвучали в том числе в Тель-Авиве и окрестностях.

После сигналов тревоги в районе Тель-Авива прогремело несколько взрывов. Другой информации не приводится.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила, что Вооруженные силы Ирана нанесли удары по предприятиям нефтехимической промышленности в Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте. В заявлении говорится, что утром 5 апреля был приведен в исполнение первый этап ответной операции.

До этого стало известно, что израильская армия усилит удары по позициям шиитской группировки «Хезболла» после окончания иранской операции. Кроме того, ЦАХАЛ может возобновить боевые действия в секторе Газа. Экс-советник по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор отметил, что страна избегает боевых действий на нескольких фронтах одновременно.