06 апреля 2026 в 16:16

«Истощающая война»: профессор восхитился военным потенциалом Ирана

Профессор Малинен: конфликт на Ближнем Востоке только начинается

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Конфликт на Ближнем Востоке лишь начинается, большая часть военного потенциала Ирана остается нетронутой, заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Эксперт отметил, что структура КСИР создана для долгой истощающей войны.

Ни за что на свете я бы не согласился на прекращение огня, будь я генералом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Истощающая война, для которой и была создана военная структура Ирана, только началась, и большая часть его возможностей остается нетронутой. Я все больше восхищаюсь Ираном и его военной стратегией с каждым днем, — написал Малинен.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии (ЦАХАЛ) продолжать удары по инфраструктуре в Иране. По его словам, атаки должны проводиться «со всей силой».

До этого стало известно, что более 80 университетов, библиотек и научных центров в Иране подверглись атакам с начала вооруженного конфликта. Посол страны в Таджикистане Алиреза Хакикиян заявил, что эти удары раскрывают антигуманистическую сущность США и Израиля.

Мир
Иран
Ближний Восток
КСИР
