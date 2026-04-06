«Истощающая война»: профессор восхитился военным потенциалом Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке лишь начинается, большая часть военного потенциала Ирана остается нетронутой, заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Эксперт отметил, что структура КСИР создана для долгой истощающей войны.

Ни за что на свете я бы не согласился на прекращение огня, будь я генералом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Истощающая война, для которой и была создана военная структура Ирана, только началась, и большая часть его возможностей остается нетронутой. Я все больше восхищаюсь Ираном и его военной стратегией с каждым днем, — написал Малинен.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии (ЦАХАЛ) продолжать удары по инфраструктуре в Иране. По его словам, атаки должны проводиться «со всей силой».

До этого стало известно, что более 80 университетов, библиотек и научных центров в Иране подверглись атакам с начала вооруженного конфликта. Посол страны в Таджикистане Алиреза Хакикиян заявил, что эти удары раскрывают антигуманистическую сущность США и Израиля.