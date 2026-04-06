Поставщик оружия в деле о «Крокусе» дважды пытался покончить с собой в СИЗО

Обвиняемые перед началом заседания 2-го Западного окружного военного суда по рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Апелляционном корпусе Московского городского суда

Один из поставщиков оружия террористам, устроившим стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», Джабраил Аушев дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе — в конце ноября и после оглашения приговора, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Сотрудники СИЗО вовремя оказали фигуранту медицинскую помощь, и его жизни ничего не угрожает.

Представитель потерпевших Людмила Айвар подтвердила агентству эту информацию, но отказалась ее комментировать, сославшись на адвокатскую этику. Аушев приговорен к пожизненному лишению свободы: первые восемь лет он проведет в тюрьме, а остальную часть — в колонии особого режима. Также ему следует выплатить штраф 1,2 млн рублей.

Ранее стало известно, что осужденные по делу «Крокуса» считают приговор чрезмерно суровым, потерпевшие — излишне мягким. Защита потерпевших также требует провести комплексные посмертные экспертизы в отношении тех, кто умер после трагедии, а также 10 человек, находящихся в тяжелом состоянии. По словам адвоката, если будет установлена причинно-следственная связь с терактом, ответственность за их смерть ляжет на осужденных.