06 апреля 2026 в 17:41

Поставщик оружия в деле о «Крокусе» дважды пытался покончить с собой в СИЗО

ТАСС: осужденный по делу «Крокуса» Аушев дважды пытался свести счеты с жизнью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Один из поставщиков оружия террористам, устроившим стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», Джабраил Аушев дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе — в конце ноября и после оглашения приговора, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Сотрудники СИЗО вовремя оказали фигуранту медицинскую помощь, и его жизни ничего не угрожает.

Представитель потерпевших Людмила Айвар подтвердила агентству эту информацию, но отказалась ее комментировать, сославшись на адвокатскую этику. Аушев приговорен к пожизненному лишению свободы: первые восемь лет он проведет в тюрьме, а остальную часть — в колонии особого режима. Также ему следует выплатить штраф 1,2 млн рублей.

Ранее стало известно, что осужденные по делу «Крокуса» считают приговор чрезмерно суровым, потерпевшие — излишне мягким. Защита потерпевших также требует провести комплексные посмертные экспертизы в отношении тех, кто умер после трагедии, а также 10 человек, находящихся в тяжелом состоянии. По словам адвоката, если будет установлена причинно-следственная связь с терактом, ответственность за их смерть ляжет на осужденных.

