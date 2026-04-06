Дроны ВСУ ударили по спасателям в российском регионе МЧС: трое сотрудников пострадали при атаке дрона ВСУ в Запорожской области

Трое сотрудников МЧС России получили ранения различной степени тяжести в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщает главное управление ведомства по региону в мессенджере MAX. Пострадавшим потребовалась помощь медиков, уточнили в министерстве.

В результате удара БПЛА трое сотрудников МЧС России получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел, когда пожарные прибыли на место вызова для ликвидации огня и спасения имущества в частном жилом доме в селе Первомайское Васильевского муниципального округа. В ходе атаки также была повреждена пожарная автоцистерна.

Ранее сообщалось, что три мирных жителя пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что двое мужчин были госпитализированы с минно-взрывными травмами, баротравмой и осколочными ранениями, еще один пострадавший получил баротравму. Его перевели на амбулаторное лечение.