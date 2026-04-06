Значительная часть российского региона осталась без света

Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области, сообщил губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение и работу критической инфраструктуры.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытались с помощью дронов атаковать в воскресенье, 5 апреля, обе действующие теплоэлектростанции в регионе. По его словам, речь идет о Зуевской и Старобешевской ТЭС.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что осколками сбитого украинского дрона повреждена воздушная линия в городе. В результате аварии было нарушено энергоснабжение ряда районов. К восстановлению приступили после окончания воздушной тревоги.