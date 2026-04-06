06 апреля 2026 в 16:56

Мирные жители пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, двое мужчин госпитализированы с минно-взрывными травмами, баротравмой и осколочными ранениями, еще один пострадавший получил баротравму. Он продолжит лечение амбулаторно.

По словам губернатора, на месте атак повреждены два легковых автомобиля. Также урон нанесен инфраструктурному объекту связи и хозяйственной постройке, уточнил он.

Утром 5 марта пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.

