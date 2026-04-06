06 апреля 2026 в 17:05

На борту атакованного украинскими БПЛА сухогруза нашли два обгоревших тела

Два обгоревших тела обнаружены на борту затонувшего в Азовском море сухогруза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Как пишет агентство, число погибших на судне достигло трех человек. Сухогруз затонул после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. В настоящий момент судно отбуксировали в Краснодарский край.

На борту сухогруза обнаружены два обгоревших тела членов экипажа. Тело третьего погибшего экипаж смог забрать с собой, — рассказал источник.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что риск разлива топлива с затонувшего в Азовском море сухогруза существует. По его словам, запас топлива на судне мог составлять свыше 100 тонн.

До этого сообщалось, что капитана затонувшего в Азовском море сухогруза доставили в Геническую ЦРБ. Накануне, 5 апреля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что старший помощник капитана погиб, судьба еще двух человек на данный момент неизвестна. Моряки добирались до побережья Херсонской области двое суток, сам удар был нанесен 3 апреля.

