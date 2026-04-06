Иран передал Пакистану ответ на мирные предложения США

Иран передал Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны, сообщает агентство IRNA. В списке Исламской Республики содержатся 10 требований к американской стороне.

Как отмечается в сообщении, Тегеран в течение двух недель всесторонне рассматривал американские предложения на высшем уровне. Среди условий, выдвинутых Ираном, — немедленное прекращение боевых действий, подписание протокола о безопасном проходе судов через Ормузский пролив, а также полное снятие санкций.

До этого сообщалось, что американский президент Дональд Трамп, иранское руководство и группа региональных посредников вступили в переговорный процесс по условиям возможного 45-дневного прекращения огня между сторонами. Открытие Ормузского пролива и доступ Тегерана к обогащенному урану рассматриваться не будут. Эти вопросы отложили на будущее.

До этого Лондон предложил провести в Великобритании саммит по разблокировке Ормузского пролива. Как указал источник, близкий к ситуации, Соединенное Королевство хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.