06 апреля 2026 в 17:56

Иран передал Пакистану ответ на мирные предложения США

IRNA: Иран направил Пакистану ответ США из 10 требований для завершения войны

Тегеран Тегеран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран передал Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны, сообщает агентство IRNA. В списке Исламской Республики содержатся 10 требований к американской стороне.

Как отмечается в сообщении, Тегеран в течение двух недель всесторонне рассматривал американские предложения на высшем уровне. Среди условий, выдвинутых Ираном, — немедленное прекращение боевых действий, подписание протокола о безопасном проходе судов через Ормузский пролив, а также полное снятие санкций.

До этого сообщалось, что американский президент Дональд Трамп, иранское руководство и группа региональных посредников вступили в переговорный процесс по условиям возможного 45-дневного прекращения огня между сторонами. Открытие Ормузского пролива и доступ Тегерана к обогащенному урану рассматриваться не будут. Эти вопросы отложили на будущее.

До этого Лондон предложил провести в Великобритании саммит по разблокировке Ормузского пролива. Как указал источник, близкий к ситуации, Соединенное Королевство хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд призвал к ответу первого фигуранта дела о ДТП с автобусом в Саратове
Трамп назвал окончательный срок ультиматума для Ирана
Трамп заявил, что война с Ираном закончится очень быстро при одном условии
Число поврежденных после атаки ВСУ домов в Новороссийске резко увеличилось
Защита археолога Бутягина обжалует его экстрадицию на Украину
Генсек СНГ осудил YouTube за ущемление прав белорусских журналистов
Один продукт — десятки блюд: как раскрыть потенциал обычной крупы
Раскрыта причина смерти основателя бренда Diesel Гольдшмида
Легкий ветер и жара до +30? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Умер основатель Diesel и «крестный отец джинс»
«Нужна искра»: экс-депутат Рады о перспективах гражданской войны на Украине
Политолог назвал способ защитить права русскоязычных жителей Латвии
«Недостаточно хорош»: Трамп оценил мирное предложение Ирана
«Радиостанция судного дня» в третий раз за сутки подала таинственный сигнал
СК возбудил два дела по факту гибели людей в затопленных районах Дагестана
«Я горжусь»: Рубцова о внесении в базу «Миротворца»
Причастного к атаке на Курск офицера ВСУ включили в список террористов
Сеть кофеен Starbucks потеряла товарный знак в России
Балицкий раскрыл масштаб повреждений после атак ВСУ
Раскрыты детали ответа Ирана на мирные предложения США
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

