Россия может построить новый трубопровод в Китай

На фоне последних событий Россия может построить новый нефтепровод в Китай, сообщил ИС «Вести» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, на данный момент КНР лишилась ближневосточных поставок.

Россия, конечно, может, в принципе, в рамках последних событий, как таковых, в общем-то, и построить новый нефтепровод в Китай. Потому что Китай в этом заинтересован, и такая идея пока еще не обсуждается на уровне руководства страны или крупных компаний, но тем не менее она витает в воздухе, — отметил Юшков.

Ранее сообщалось, что союзники Украины попросили Киев не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что это произошло на фоне резкого роста мировых цен на нефть и топливо из-за войны США и Израиля против Ирана.

Президент РФ Владимир Путин тем временем заявил, что ближневосточный кризис оказывает прямое воздействие на мировые энергетические рынки. Он подчеркнул, что безопасность поставок ресурсов и устойчивость транспортных маршрутов и логистических цепочек становятся определяющим фактором.