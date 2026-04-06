06 апреля 2026 в 19:03

«112»: актеры массово отравились перед спектаклем в театре Моссовета

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Telegram-канал «112» сообщает, что группа актеров и сотрудников театра, прибывших на гастроли в Москву из Красноярска, массово отравилась в театре Моссовета. Как пишут авторы, сегодня, 6 апреля, должен был пройти спектакль «Боль с тенью», но артистам стало плохо, и для них вызвали скорую помощь.

По информации канала, в настоящий момент пострадавших осматривают медики. «112» отмечает, что из-за произошедшего вечерний спектакль, запланированный на 19:00, рискует не состояться.

Ранее в дагестанском Каспийске более 30 человек получили серьезное отравление после употребления питьевой воды, о чем информировали в СУ СК по Дагестану. Ведомство начало масштабную процессуальную проверку.

До этого туристы из России, отдыхающие во Вьетнаме, пожаловались на слив отходов по всему пляжу Лонг-Бич на острове Фукуок. Там зафиксированы массовые отравления. Россияне отметили, что не могут отстирать одежду после захода в воду, где постоянно плавает мусор, при этом местные власти проблему не решают, лишь маскируют трубы с отходами песком и листами шифера.

