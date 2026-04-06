Суд потребовал от Euroclear 15 млрд рублей по иску «Альфа-Капитала»

Арбитражный суд Москвы по второму иску управляющей компании «Альфа-Капитал» взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 15 млрд рублей убытков, передает РИА Новости. В материале указано, что эти средства равны размеру дохода, выплаченного эмитентами на принадлежащие клиентам истца ценные бумаги, находящиеся в депозитарии ответчика и замороженные ввиду антироссийских санкций.

При этом арбитражные суды двух инстанций до этого отклонили первый иск УК «Альфа-Капитал» к Euroclear Bank — о взыскании убытков в размере рыночной стоимости более 3 тыс. ценных бумаг. Они, как уточнялось, принадлежат клиентам истца и заблокированы ответчиком.

Ранее появлялась информация, что международный депозитарий Euroclear готов защищаться в российских судах по искам, связанным с блокированием государственных активов в Бельгии. Так в компании ответили на вопрос об иске Банка России.

Также сообщалось, что Центральный банк планирует подать иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Причиной обращения стали финансовые потери, которые понес ЦБ. При этом генеральный директор Euroclear по финансовым рискам Гийом Элие говорил, что его предприятие, управляющее активами на сумму €16 млрд, может потерять эти средства в России в случае реализации плана Еврокомиссии. Речь идет об изъятии замороженных активов Центрального банка РФ в странах ЕС.