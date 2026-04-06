Политолог объяснил, почему ЕС игнорирует притеснения русских в Прибалтике

Политолог Рар: ЕС взял на вооружение риторику русофобски настроенных стран

Евросоюз не будет реагировать на оскорбления в адрес русскоязычных жителей Прибалтики, сказал NEWS.ru германский политолог Александр Рар. По его словам, с начала украинского конфликта власти ЕС приняли на вооружение лексику и риторику русофобски настроенных стран, считающих Россию врагом.

В Брюсселе с начала конфликта на Украине полностью приняли на вооружение лексику, риторику, дух, менталитет властных элит стран Балтии, руководства Польши, Румынии и Чехии, для которых Россия и русское — это вражеское, с которым надо бороться, — отметил эксперт.

Политолог отметил, что при этом настроения обычных жителей европейских стран отличаются от того, что декларируют элиты. По его словам, предсказать такой разгул антироссийских настроений у западного истеблишмента было невозможно.

Что касается русофобии, то есть разница между гласом народа и возгласами элит, — добавил Рар.

Ранее СМИ Эстонии сообщили, что в 20 школах Таллина возобновится преподавание на русском языке. Эксперты отмечают, что это вынужденная мера, поскольку в стране возникла острая нехватка педагогов, способных учить на эстонском.

Дмитрий Горин
Елена Васильченко
