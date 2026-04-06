Востоковед оценила вероятность установления мира на Ближнем Востоке Востоковед Геворгян: в ближайшие месяцы иранский конфликт не закончится

Мир на Ближнем Востоке не установится в ближайшие месяцы, рассказала «Ридусу» востоковед-политолог Каринэ Геворгян. Она отметила, что к заявлениям о переговорах на данном этапе нельзя относиться серьезно.

США загнали себя в тупик. Иран пользуется сложившейся ситуацией, несмотря на большие потери. Тегерану сейчас невыгодно вступать в переговоры. Тем более что пригнанная американцами в регион военная армада свидетельствует, что ни о каком прекращении огня пока речи нет. Завершение боевых действий в перспективе ближайших лет не просматривается, — заявила Геворгян.

Политолог подчеркнула, что посредническая деятельность осуществляется с участием Пакистана, Египта и Турции. По ее мнению, война продолжится до капитуляции одной из сторон.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что ограниченность сил вынуждает США и Иран искать пути к прекращению огня. По его словам, все попытки американского президента Дональда Трампа сменить режим в Тегеране будут тщетными без введения сухопутных войск.