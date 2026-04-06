06 апреля 2026 в 13:53

Востоковед оценила вероятность установления мира на Ближнем Востоке

Востоковед Геворгян: в ближайшие месяцы иранский конфликт не закончится

Мир на Ближнем Востоке не установится в ближайшие месяцы, рассказала «Ридусу» востоковед-политолог Каринэ Геворгян. Она отметила, что к заявлениям о переговорах на данном этапе нельзя относиться серьезно.

США загнали себя в тупик. Иран пользуется сложившейся ситуацией, несмотря на большие потери. Тегерану сейчас невыгодно вступать в переговоры. Тем более что пригнанная американцами в регион военная армада свидетельствует, что ни о каком прекращении огня пока речи нет. Завершение боевых действий в перспективе ближайших лет не просматривается, — заявила Геворгян.

Политолог подчеркнула, что посредническая деятельность осуществляется с участием Пакистана, Египта и Турции. По ее мнению, война продолжится до капитуляции одной из сторон.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что ограниченность сил вынуждает США и Иран искать пути к прекращению огня. По его словам, все попытки американского президента Дональда Трампа сменить режим в Тегеране будут тщетными без введения сухопутных войск.

Возобновлена подача электроэнергии на шахту, где застряли горняки
В Москве подросток выбросил $40 тыс. под давлением мошенников
Эколог предупредил о крайне опасном виде клещей
Двое мирных жителей были ранены при ракетном ударе ВСУ в ЛНР
Вице-губернатор Кубани построил поместье с церковью и вертолетной площадкой
Раскрыта важная деталь конфискации активов по делу замгубернатора Кубани
ЕС готовится к худшему из-за войны США и Израиля против Ирана
«Хезболла» обстреляла несколько поселений Израиля
Иран нанес мощный ракетный удар по израильскому судну
Пожар в калининградском ТЦ полностью потушен
ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 40 БПЛА
Бузова внезапно расплакалась на сольном концерте в Петербурге
Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над Ираном
Звезда сериала «Беверли Хиллс, 90210» и семеро детей попали в ДТП
Священник рассказал, что нельзя делать на Страстной неделе
Стало известно, что заставило США и Иран рассмотреть возможность перемирия
Раскрыта суть новых правил медиации, которые могут вступить в силу в апреле
«Гражданские — приоритетная цель»: ВСУ устроили охоту на мирных жителей
Рукоблудил перед девочками: бритоголовый юноша избил мигранта в Москве
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
