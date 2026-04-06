06 апреля 2026 в 14:55

Киев потерял десятки «птичек» над Россией всего за шесть часов

Минобороны: за шесть часов уничтожены 33 БПЛА над четырьмя регионами России

За шесть часов над регионами России силы противовоздушной обороны сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что перехваты и уничтожение дронов происходили в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени 6 апреля.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 18 штук — было сбито над территорией Белгородской области. Над Ростовской областью уничтожены девять БПЛА, над Крымом — пять, а над Курской областью — один дрон.

Утром 6 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

