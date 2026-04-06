Москалькова рассказала, сколько семей из РФ и Украины скоро воссоединятся Москалькова: шесть семей из РФ и шесть с Украины могут воссоединиться

Шесть российских и шесть украинских семей могут воссоединиться с родными в России и на Украине в первой половине 2026 года, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, среди них большинство — пенсионеры.

Сегодня в работе у нас шесть российских семей, которые хотели бы забрать с территории Украины своих родных и близких. Это, как правило, пожилые люди. И шесть украинских семей хотели бы забрать своих родных и близких с территории России, — отметила она.

Ранее Москалькова рассказала, что семь жителей Курской области по-прежнему находятся на территории Украины. Кроме того, она выразила надежду на продолжение диалога Москвы и Киева по данному вопросу. Омбудсмен уточнила, что существуют актуальные списки для обмена.

Также Москалькова информировала, что Россия и Украина ведут большую работу по новому обмену пленными в преддверии Пасхи. Она подчеркнула, что в честь праздника военнопленные обеих стран получат куличи и возможность встречи со священником.