06 апреля 2026 в 16:17

Москалькова рассказала, сколько семей из РФ и Украины скоро воссоединятся

Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Шесть российских и шесть украинских семей могут воссоединиться с родными в России и на Украине в первой половине 2026 года, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, среди них большинство — пенсионеры.

Сегодня в работе у нас шесть российских семей, которые хотели бы забрать с территории Украины своих родных и близких. Это, как правило, пожилые люди. И шесть украинских семей хотели бы забрать своих родных и близких с территории России, — отметила она.

Ранее Москалькова рассказала, что семь жителей Курской области по-прежнему находятся на территории Украины. Кроме того, она выразила надежду на продолжение диалога Москвы и Киева по данному вопросу. Омбудсмен уточнила, что существуют актуальные списки для обмена.

Также Москалькова информировала, что Россия и Украина ведут большую работу по новому обмену пленными в преддверии Пасхи. Она подчеркнула, что в честь праздника военнопленные обеих стран получат куличи и возможность встречи со священником.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

