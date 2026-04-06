06 апреля 2026 в 17:18

Где лучше снять квартиру в Москве, Питере и регионах: выгодные варианты

По данным «Циана», разрыв в цене аренды жилья между центром и окраинами в городах РФ сократился до исторического минимума — 38%. Парадокс в том, что разница уменьшается из-за того, что стремительно дорожают спальные районы. NEWS.ru выяснил, стоит ли сегодня экономить на аренде за счет переезда в отдаленные места и как снизить ежемесячные расходы на жилье.

Насколько аренда жилья дороже в центре, чем на окраине

Аналитики «Циана» подсчитали, что в среднем в городах-миллионниках снять квартиру в центре на длительный срок стоит на 38% дороже, чем в спальных районах. Это объясняется тем, что в мегаполисах сосредоточены офисы, рабочие места, рестораны, транспорт, а свободных квартир немного.

Но есть города, где стоимость аренды жилья в центре почти не отличается от окраин. Например, Челябинск — там разрыв составляет всего 9%. Дело в том, что в центре города находятся старые и не очень привлекательные дома, а на окраинах много новых современных жилых комплексов. Похожая картина наблюдается в Уфе и Волгограде, где разница составляет 25–26%. Кроме того, в центре часто шумно, многолюдно и есть проблемы с парковками, что также влияет на цену.

В «сердце» ряда городов стоимость аренды жилья не снижается, в частности в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. В центре она выше на 50–70% (а то и больше), чем в окрестностях. Причина кроется в престиже, обилии рабочих мест, удаленности от заводов и промзон.

Почему разрыв между стоимостью аренды жилья в центре и «спальниках» сокращается

Пять лет назад центр был дороже окраин в среднем на 45%, в прошлом году — на 40%, сейчас — на 38%. Наблюдается очевидный тренд: разрыв в стоимости аренды жилья сжимается.

Это не связано с тем, что центр дешевеет. Дело в том, что цена аренды жилья на окраинах растет быстрее. За пять лет ставки в центре поднялись на 73%, а на периферии — на 81%. Аналитики объясняют это явление тем, что в центре цены и так высокие — их сложнее повышать. К тому же здесь редко строят новые дома, а новостройки традиционно сдаются дороже. На окраинах много нового жилья, которое тянет цены вверх.

Этот тренд особенно заметен в Краснодаре, Воронеже и Омске. В этих городах стоимость аренды жилья за пределами центра за последние пять лет выросла на 30–34 процентных пункта больше, чем в центре.

Стоит ли сегодня экономить на аренде жилья за счет выбора района проживания

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, жилье на окраинах остается в среднем ощутимо дешевле, чем в центре. Кроме того, там почти всегда больше выбор, добавляет собеседник NEWS.ru. Но это не значит, что спальные районы — гарантия выгоды.

Директор департамента аренды риелторской компании «Этажи» Ольга Павлинова объясняет NEWS.ru, что разрыв в цене между центром и окраинами напрямую зависит от того, насколько комплексно ведется застройка на периферии и решается ли проблема транспорта. Если в окрестностях появляются точки притяжения и развитая инфраструктура, ставки аренды там растут быстро.

«Мало того, в особо развитых локациях на окраинах крупных городов ставки аренды могут быть даже выше, чем в центре», — отмечает Павлинова. Люди готовы селиться в спальных районах и платить больше, если там созданы все условия для комфортной жизни, подчеркивает эксперт.

Парадокс в том, что на окраинах сегодня наблюдается высокая концентрация квартир с современным ремонтом, полностью оснащенных для проживания, отмечает эксперт. А в центре, наоборот, растет доля старого фонда с устаревшей мебелью и техникой. К этому стоит добавить отсутствие бесплатных парковок, вечные пробки, а в последнее время — проблемы с интернетом и связью.

«У многих арендаторов центр стал ассоциироваться с дорогим жильем, и такой устойчивый стереотип тоже охлаждает спрос», — отмечает Павлинова. Рынок аренды становится децентрализованным, потому что изменились подходы к новому строительству. Раньше элитное жилье с бонусами было только в центре, а теперь все то же самое есть в ЖК комфорт-класса на окраинах.

«Центр — это теперь больше про локацию, и она остается неоспоримым аргументом для тех, кому важно расположение», — резюмирует эксперт.

В чем плюсы и минусы аренды квартиры на окраине города

Директор рынков России и СНГ компании «Фам Пропертис» Валерий Тумин добавляет, что решение о переезде на окраину зависит только от ваших предпочтений, образа жизни и кошелька. Среди плюсов — низкая стоимость аренды, возможность снять квартиру большей площади или с более качественным ремонтом. «В спальных районах больше зелени, меньше транспорта, чище воздух», — отмечает собеседник NEWS.ru.

Минусы тоже очевидны — удаленность от центра, стресс от ежедневных поездок в час пик, а в некоторых местах — плохая инфраструктура. Эксперт напоминает, что чем больше центр играет роль делового и культурного ядра, тем выше ценовой разрыв. Но в городах вроде Челябинска, Уфы или Волгограда, где центр не играет ключевую роль, разница может быть небольшой. Прежде чем переезжать, стоит трезво оценить, готовы ли вы тратить час-полтора на дорогу ради экономии, добавляет эксперт.

Как снизить арендную плату за жилье

Попов советует начать с простого: искать квартиру в низкий сезон. По его словам, ноябрь-декабрь, март-апрель — лучшие месяцы для поиска жилья. Еще один проверенный метод — совместная аренда. Если снять «двушку» или «трешку» с друзьями или коллегами, то расходы каждого заметно падают. Третий совет — нужно подписаться на новые объявления. Важно получать первыми информацию о свежих и привлекательных по цене вариантах — это реально работает, уверяет Попов.

Тумин предлагает конкретные приемы для ведения переговоров с собственником.

«Во-первых, изучите рынок: найдите несколько аналогичных квартир с более низкой ставкой и используйте это как аргумент. Во-вторых, заключите долгосрочный договор — владельцы часто идут на уступки ради стабильности. Можно даже предложить предоплату за несколько месяцев, что показывает вашу надежность», — объясняет он.

Еще один лайфхак: предложите сделать мелкие улучшения в квартире взамен на снижение арендной платы. Покрасить стены, поменять розетки, установить полки — многие собственники соглашаются на это. Не стесняйтесь торговаться из-за отсутствия мебели или техники: объясните, что съем жилья связан с дополнительными расходами, и попросите скидку.

При этом Тумин советует создать портрет идеального арендатора: без животных, вредных привычек и со стабильным доходом. Покажите, что вы именно такой человек — цену могут снизить ради спокойствия собственника. Не забывайте про сезонность. «Лучшее время для поиска жилья — апрель-май», — уточняет эксперт.

По словам Павлиновой, 2026 год достаточно сложный для рынка аренды в целом. Объем предложения в крупных городах вырос в 1,5–2 раза, что сдерживает рост ставок во всех локациях. Сейчас, как считает эксперт, даже важнее не цена, а скорость сдачи: собственники боятся простоев и потому охотнее идут на уступки.

«Спальные районы сейчас выглядят более выигрышно. Выбор квартир с современным ремонтом здесь больше, инфраструктура развивается, нет проблем с парковкой и связью», — уточняет Павлинова. Центр уже не имеет такого притяжения, как 5–10 лет назад. Там снимают квартиры скорее по необходимости — если работа или учеба находятся рядом, добавляет эксперт.

Наталья Петрова
