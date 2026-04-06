06 апреля 2026 в 17:01

Врач дала советы, как перейти на ЗОЖ без стресса для организма

Врач Савицкая посоветовала постепенно вводить новые ЗОЖ-привычки в рутину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Людям, планирующим стать приверженцами здорового образа жизни, следует постепенно вводить новые привычки в рутину, посоветовала врач Наталья Савицкая. В беседе с ИА «Время» она предложила каждый день выделять 15 или 20 минут физической активности и пересмотреть свой рацион.

Новые привычки нужно вводить поэтапно. Можно начать с новой еды и утренней гимнастики. Скоро почувствуете подъем и спокойствие. Необходимы 15 или 20 минут активности ежедневно. Замените газировку водой с лимоном. Ложитесь на полчаса раньше. Расслабьтесь вечером прогулкой, книгой или музыкой. Постепенно вытесняйте вредное полезным — и цели станут реальностью, — призвала Савицкая.

Врач также выделила шесть главных плюсов ЗОЖ: крепкое здоровье, душевное равновесие, прилив энергии и продуктивность, долголетие, социальные связи и привлекательный вид. Специалист добавила, что этот образ жизни включает в себя не только регулярную физическую активность, сбалансированный рацион и отказ от вредных привычек, но и качественный сон, борьбу со стрессом, закаливание, соблюдение личной гигиены и прохождение диспансеризации.

Ранее психолог Елизавета Куликова предупредила, что резкий и неосознанный переход к ЗОЖ может привести к пищевым расстройствам и истощению. Она отметила, что в погоне за красотой и долголетием люди нередко сталкиваются с депрессией и тревожностью.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
