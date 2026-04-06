В Запорожской области ввели дополнительные нерабочие праздничные дни

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о дополнительных нерабочих праздничных днях. В своем Telegram-канале он отметил, что нерабочими будут 12 апреля и 31 мая, рабочие дни перенесены на 13 апреля и 1 июня.

Подписал указ об установлении дополнительных нерабочих праздничных дней на территории Запорожской области: 12 апреля 2026 года — в Светлое Христово Воскресение; 31 мая 2026 года — в День Святой Троицы, — написал Балицкий.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в 2026 году россиянам, работающим по пятидневной неделе, не предстоит работать шесть дней подряд. По его словам, производственный календарь не предусматривает таких серий рабочих дней. Эксперт отметил, что график работы на 2026 год составлен с учетом удобства сотрудников и возможности полноценного отдыха.

До этого бизнесмен Олег Дерипаска призвал перевести россиян на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем. По его мнению, это необходимо для ускорения трансформации экономики в условиях кризиса. Идея вызвала резкую реакцию со стороны политиков и общественных деятелей. В ответ на критику предприниматель привел пословицу: «Работа не волк, в лес не убежит».