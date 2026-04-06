Диетолог назвала полезную рыбу для мозга и сосудов

Употребление пикши — рыбы из семейства тресковых — поддержит здоровье сосудов, мозга и костей, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, этот продукт содержит обилие легкоусвояемого белка, полезных жиров, аминокислот и микроэлементов.

В составе этой рыбы есть омега-3 и омега-6, которые играют важную роль в регуляции воспалительных процессов в организме. Они полезны при артритах и других воспалительных заболеваниях. Хроническое воспаление часто связано с возрастными болезнями: диабетом, деменцией, сердечно-сосудистыми нарушениями и даже онкологией. Полезные жиры пикши помогают защищать сосуды от повреждений и препятствуют отложению холестерина на их стенках, а также поддерживают работу мозга, снижая риск дегенеративных изменений, — подчеркнула Соломатина.

По словам врача, белок пикши отличается полным аминокислотным составом, который нужен для выработки ферментов, мышц и гормонов. По ценности он уступает лишь яичному белку. Рыба также содержит много фосфора, который важен для костей и мозга, а также йода и селена, необходимых для щитовидной железы.

Ранее диетолог Алексей Кабанов заявил, что частое употребление сладких йогуртов, творожных десертов и молочных коктейлей грозит нарушением обмена веществ, развитием диабета и кариеса. По его словам, в таких продуктах содержатся огромное количество сахара, а также ароматизаторы и консерванты.