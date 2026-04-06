Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 16:27

Диетолог назвала полезную рыбу для мозга и сосудов

Диетолог Соломатина: употребление пикши поддержит здоровье сосудов и мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Употребление пикши — рыбы из семейства тресковых — поддержит здоровье сосудов, мозга и костей, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, этот продукт содержит обилие легкоусвояемого белка, полезных жиров, аминокислот и микроэлементов.

В составе этой рыбы есть омега-3 и омега-6, которые играют важную роль в регуляции воспалительных процессов в организме. Они полезны при артритах и других воспалительных заболеваниях. Хроническое воспаление часто связано с возрастными болезнями: диабетом, деменцией, сердечно-сосудистыми нарушениями и даже онкологией. Полезные жиры пикши помогают защищать сосуды от повреждений и препятствуют отложению холестерина на их стенках, а также поддерживают работу мозга, снижая риск дегенеративных изменений, — подчеркнула Соломатина.

По словам врача, белок пикши отличается полным аминокислотным составом, который нужен для выработки ферментов, мышц и гормонов. По ценности он уступает лишь яичному белку. Рыба также содержит много фосфора, который важен для костей и мозга, а также йода и селена, необходимых для щитовидной железы.

Ранее диетолог Алексей Кабанов заявил, что частое употребление сладких йогуртов, творожных десертов и молочных коктейлей грозит нарушением обмена веществ, развитием диабета и кариеса. По его словам, в таких продуктах содержатся огромное количество сахара, а также ароматизаторы и консерванты.

Здоровье
диетологи
продукты
рацион
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.