06 апреля 2026 в 17:20

Юрист рассказал, что полагается пассажирам в случае задержки авиарейса

Юрист Тарасов: при задержке рейса свыше двух часов людей должны обеспечить водой

При задержке авиарейса свыше двух часов пассажиров должны обеспечить водой, напомнил юрист Владимир Тарасов. В эфире «Авторадио» он отметил, что, если люди вынуждены ждать более четырех часов, они могут рассчитывать на горячее питание: первое и второе блюда.

Если задержка свыше двух часов, то должны быть напитки, вода. Если свыше четырех часов, то должны уже обеспечить питанием. Горячее питание подразумевает под собой комплекс — первое, второе. Если же компания выдает, допустим, ваучер на 500 рублей на приобретение еды, то в данном случае мы можем потратить собственные деньги и потом уже, сохранив чеки, выставить авиакомпании, — отметил Тарасов.

Он добавил, что, если рейс задерживается более шести часов, авиакомпания должна предложить пассажирам бесплатные номера в отеле и трансфер до него. В случаях когда перевозчик отказывается выполнить свои обязанности, можно направить ему письменную претензию. Как правило, компании находят компромисс с клиентами в досудебном порядке.

Ранее авиаэксперт Олег Пантелеев заявил, что пассажиры, купившие невозвратные билеты на самолет, смогут их вернуть, если рейс задержится на 30 минут и более. Новую редакцию Федеральных авиационных правил, куда включено соответствующее положение, ввели 1 марта 2026 года.

