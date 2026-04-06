Журналист раскрыл, сколько США потратили на спасение пилота F-15

Военные США уничтожили два своих транспортных самолета и четыре вертолета на $300 млн (24 млрд рублей) и потеряли два беспилотника MQ-9 Reaper во время операции по спасению пилота сбитого над Ираном истребителя F-15, сообщил в соцсетях журналист Майкл Вайс. По данным источников, тяжелые самолеты не смогли взлететь с неподготовленного аэродрома, а часть техники была уничтожена с помощью бомб.

Операция в принципе обошлась в $300 млн, потому что им пришлось бросить два AFSOC C-130 и четыре MH-6 Little Bird. Затем ВВС США пришлось сбросить большое количество бомб, чтобы взорвать брошенные на той полосе самолеты и вертолеты. А иранцы сбили два беспилотника MQ-9 Reaper, — сказал источник журналиста.

Легкие вертолеты MH-6 Little Bird используют для проведения спецопераций. По данным Вайса, один из них доставил подобранного пилота к точке вывоза.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что ВВС США несут серьезные потери в Иране из-за применения авиабомб. Так он прокомментировал сообщение, что в ходе конфликта с Тегераном Вашингтон потерял семь пилотируемых самолетов. По его словам, из-за дефицита высокоточных боеприпасов американские пилоты вынуждены входить в иранское воздушное пространство.