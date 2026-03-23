23 марта 2026 в 02:51

Сколько жителей Курской области еще находятся на Украине

Москалькова: семь жителей Курской области все еще находятся в плену на Украине

Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семь жителей Курской области по-прежнему находятся на территории Украины, сообщила «Известиям» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен подтвердила эту информацию, отвечая на вопросы журналистов.

Могу подтвердить эту цифру: семь жителей Курской области еще находятся на территории Украины, — заявила Москалькова.

Ранее Москалькова выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной. По ее словам, переговоры продолжаются, и уже существуют актуальные списки для обмена.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен военнопленными с Украиной продолжится, даже если переговоры временно приостановлены. По его словам, это должно происходить независимо от политических консультаций, чтобы российские военнослужащие возвращались домой. Он также отметил, что Москва и Киев пока не возобновили переговоры, но нужно решать задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, чтобы следующий раунд диалога был успешным. У Украины осталось мало людей для обмена, добавил Картаполов.

Курская область
Украина
пленные
Татьяна Москалькова
Что известно о переносе выходного дня на 31 декабря в России
В Минздраве озвучили размер живота, при котором ставят диагноз ожирение
Иранский телецентр подвергся мощному удару с воздуха
Цена на золото упала до минимума с начала февраля 2026 года
Россиян предупредили о штрафах за сушку вещей
«Уберите его, идиоты»: в Британии высказались о нервном срыве Трампа
Сколько жителей Курской области еще находятся на Украине
Как мошенники стали обманывать россиян с помощью поддельных отелей
«Ни в одной другой стране мира»: в РФ бесплатно выявляют семь видов рака
SHOT сообщил, что над российским городом раздались взрывы
В Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА
Жизнь не сахар: как легко и быстро победить зависимость от сладкого
Жителям Подмосковья рассказали, как получить бесплатную парковку
Овечкин высказался о достижении 1000 голов в НХЛ
ФСБ обнародовала архивы о выдающемся контрразведчике из Смерша
Ким Чен Ына переизбрали на главный пост КНДР
Иран пригрозил асимметричным ответом на угрозы критической инфраструктуре
Дмитриев прокомментировал отсутствие нефти и газа у ЕС из-за русофобии
SHOT сообщил о «глухих и басовитых» взрывах в Ленобласти
В Петербурге под машиной кандидата в депутаты нашли подозрительный предмет
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

