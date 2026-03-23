Сколько жителей Курской области еще находятся на Украине Москалькова: семь жителей Курской области все еще находятся в плену на Украине

Семь жителей Курской области по-прежнему находятся на территории Украины, сообщила «Известиям» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен подтвердила эту информацию, отвечая на вопросы журналистов.

Могу подтвердить эту цифру: семь жителей Курской области еще находятся на территории Украины, — заявила Москалькова.

Ранее Москалькова выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной. По ее словам, переговоры продолжаются, и уже существуют актуальные списки для обмена.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен военнопленными с Украиной продолжится, даже если переговоры временно приостановлены. По его словам, это должно происходить независимо от политических консультаций, чтобы российские военнослужащие возвращались домой. Он также отметил, что Москва и Киев пока не возобновили переговоры, но нужно решать задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, чтобы следующий раунд диалога был успешным. У Украины осталось мало людей для обмена, добавил Картаполов.