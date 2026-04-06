Уточнено число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске

«112»: количество погибших на заводе в Нижнекамске увеличилось до 11 человек

Telegram-канал «112» сообщает, что число погибших в результате взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане увеличилось до 11 человек. Как пишут авторы, в результате происшествия еще 96 человек получили ранения разной степени тяжести.

Ранее начальник управления договорных подразделений федеральной противопожарной службы по Татарстану Рафаиль Мотыгуллин заявил, что пожарного Марата Назипова, погибшего при тушении возгорания на предприятии «Нижнекамскнефтехим», представят к государственной награде. В субботу, 4 апреля, прошла церемония прощания.

Инцидент на заводе случился 31 марта. Днем в городе прогремел мощный взрыв, отзвуки которого ощущались во многих районах. Очевидцы сообщили, что взрывная волна была настолько сильной, что вызвала колебания зданий. Предполагается, что причиной взрыва на заводе стала техническая неисправность одной из установок.

Руководство завода объявило о выплате 10 млн рублей в виде компенсаций для семей погибших в результате аварии. Каждый госпитализированный получит в свою очередь по 3 млн рублей. Выплаты начались с 2 апреля.