06 апреля 2026 в 15:47

Политолог ответил, укрепят ли демократы у власти США отношения с НАТО

Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Восстановление доверия между США и НАТО станет сложной задачей даже для демократов, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, отношения двух сторон находятся в состоянии глубокого кризиса из-за накопившихся противоречий.

Если даже гипотетически предположить, что после [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) к власти придут демократы и начнут восстановление отношений с НАТО, оно будет достаточно серьезным, потому что за последние пять лет эта пропасть недоверия и создала главный барьер. В таких неопределенных условиях, когда даже собственные союзники по Альянсу играют в суверенную игру, начиная от Турции, заканчивая Венгрией и так далее, трудно вообще предполагать, что сейчас вся эта западная коалиция объединится, начнет третью мировую войну и так далее, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что, несмотря на заявления Европы о подготовке к вооруженному конфликту с Россией к 2029 году, в условиях отсутствия единой идеологии сложно достичь единства. По словам политолога, в такой ситуации обществу предлагают лишь популистские и неправдоподобные истории о том, как россияне якобы угрожают странам Балтии.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предположил, что процесс распада Североатлантического альянса уже начался. По его словам, решение США выйти из организации сделает этот распад необратимым.

Мир
НАТО
США
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
