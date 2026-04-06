Стало известно, что заставило США и Иран рассмотреть возможность перемирия

Ограниченность сил вынуждает США и Иран искать пути к прекращению огня, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, все попытки американского президента Дональда Трампа сменить режим в Тегеране будут тщетными без введения сухопутных войск.

Идея о перемирии [США и Ирана] возникла, потому что все понимают ограниченность собственных сил. Понятно, что Трамп не может сменить режим в Иране без отправки войск. Делать этого он не хочет. Это очень дорого и непонятно, чем может закончиться. Поэтому Вашингтон в тупике. В тупике на самом деле и Тегеран, потому что не может дотянуться до Штатов. Он может добраться до американских интересов в регионе, до баз США и их союзников. Плюс Соединенные Штаты превосходят Иран по военному потенциалу. Обе стороны ограничены в своих возможностях, поэтому единственный выход из конфликта — это переговоры, — пояснил Блохин.

Ранее сообщалось, что Трамп, руководство Ирана и посредники из региона обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия. По данным иностранных СМИ, вопросы открытия Ормузского пролива и доступа Тегерана к обогащенному урану пока не рассматриваются.