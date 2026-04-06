06 апреля 2026 в 13:45

Стало известно, что заставило США и Иран рассмотреть возможность перемирия

Американист Блохин: ограниченность сил заставляет США и Иран идти на перемирие

Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ограниченность сил вынуждает США и Иран искать пути к прекращению огня, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, все попытки американского президента Дональда Трампа сменить режим в Тегеране будут тщетными без введения сухопутных войск.

Идея о перемирии [США и Ирана] возникла, потому что все понимают ограниченность собственных сил. Понятно, что Трамп не может сменить режим в Иране без отправки войск. Делать этого он не хочет. Это очень дорого и непонятно, чем может закончиться. Поэтому Вашингтон в тупике. В тупике на самом деле и Тегеран, потому что не может дотянуться до Штатов. Он может добраться до американских интересов в регионе, до баз США и их союзников. Плюс Соединенные Штаты превосходят Иран по военному потенциалу. Обе стороны ограничены в своих возможностях, поэтому единственный выход из конфликта — это переговоры, — пояснил Блохин.

Ранее сообщалось, что Трамп, руководство Ирана и посредники из региона обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия. По данным иностранных СМИ, вопросы открытия Ормузского пролива и доступа Тегерана к обогащенному урану пока не рассматриваются.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

