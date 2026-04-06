Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 14:21

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира артиллерии сил «Кудс» КСИР

Истребитель ВВС Израиля Истребитель ВВС Израиля Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

ВВС Израиля ликвидировали командира артиллерии иранской дивизии имени имама Хусейна, входящей в силы «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Камиля Мельхема, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Удар был нанесен в воскресенье по главному штабу, отвечающему за управление огневой мощью подразделения.

Ликвидированы командир артиллерии организации, террорист Камиль Мельхем, а также другие террористы, включая помощников командира дивизии Яхьи Хусейна, — говорится в заявлении.

Израильская сторона утверждает, что Мельхем среди прочего руководил ракетными ударами по территории Израиля.

Ранее один из представителей шиитской группировки «Хезболла» погиб в Бейруте в ходе израильского удара. ЦАХАЛ атаковала штабный офис организации на южной окраине города Дахия.

До этого стало известно о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Ливане. По данным ЦАХАЛ, в результате удара в районе Бейрута уничтожен Хассан Али Маруан, который менее недели назад занял пост командира дивизии «Аль-Хаммам Хасин» в КСИР.

Мир
Израиль
ЦАХАЛ
Иран
КСИР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.