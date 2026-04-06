Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 15:04

Новый худрук «Коляда-Театра» поделился планами по развитию учреждения

Худрук «Коляда-Театра» Ягодин намерен поставить два спектакля Николая Коляды

Олег Ягодин Олег Ягодин Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый художественный руководитель «Коляда-Театра» Олег Ягодин в беседе с НСН рассказал, что планирует поставить два спектакля Николая Коляды — драматурга и основателя этого учреждения, который скончался в 2026 году. По словам худрука, он намерен развивать театр, при этом сохранив творческое наследие.

Николай Владимирович не успел поставить два спектакля. Один — это четыре монолога для камерной сцены. Это спектакль на четырех артистов по два монолога в каждом действии. Мы поставим эти монологи и еще поставим пьесу Николая Владимировича «Витя-Мурзилка» в сентябре. Обязательно, потому что он ее хотел, отличная пьеса. Главные серьезные вызовы — удержать труппу в тонусе, сохранить уникальный театральный язык Николая Владимировича и начинать делать что-то самим, — высказался Ягодин.

Он отметил, что каждые выходные в театре читают пьесы Коляды и его учеников. Кроме того, на базе учреждения запустили новый проект «Коляда-хронология».

Ранее сообщалось, что Коляда умер от септического шока на фоне пневмонии. Накануне его госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге, где он несколько дней провел в реанимации в медикаментозном сне.

Культура
театры
Искусство
спектакли
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.