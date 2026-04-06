Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 14:53

Индия хочет «поставить» змей и крокодилов вместо пограничников

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Пограничные силы безопасности Индии поручили своим подразделениям изучить возможность использования змей и крокодилов в приграничных речных районах, сообщает газета The Hindu со ссылкой на служебное распоряжение ведомства. Инициатива находится на стадии изучения из-за рисков для местного населения.

Целесообразность использования рептилий, таких как змеи или крокодилы, в уязвимых местах вдоль рек должна быть изучена с оперативной точки зрения, — указывается в документе.

Речь идет об охране труднодоступных участков границы Индии и Бангладеш, где из-за рек, болот и сложного рельефа невозможно установить традиционные заграждения. Рептилий предлагается рассматривать как естественный барьер.

Протяженность границы с Бангладеш составляет более 4 тыс. км. До этого правительство санкционировало строительство ограждений с прожекторами, однако на некоторых участках этого не сделали из-за природных условий.

Ранее полиция Северной территории Австралии предупредила жителей о нашествии крокодилов после мощного наводнения. Из-за этого пришлось эвакуировать больше тысячи человек.

Азия
Индия
границы
змеи
крокодилы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин присвоил наименования «гвардейских» армии и авиаполку
«Блудонатр»: «Радио Судного дня» передало новое сообщение
Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из тонущей машины
«Издевательство над детьми»: актер Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ
Одна из стран СНГ пообещала поддержку ОДКБ
Экономист оценил вероятность роста цен на нефть
Политолог назвал истинную причину энергетического кризиса в Европе
«Раб божий или свободный?»: Поклонская объяснила уход от христианства
ЦАХАЛ получил указание усилить атаки по объектам в Иране
Новый худрук «Коляда-Театра» поделился планами по развитию учреждения
В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты
Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале
В Токио обнаружили более 100 неизвестных снимков The Beatles
Киев потерял десятки «птичек» над Россией всего за шесть часов
«Полная катастрофа»: историк указал главную ошибку Горбачева
Индия хочет «поставить» змей и крокодилов вместо пограничников
Страховой эксперт рассказал, сколько составят выплаты за угнанную машину
Путин созовет совещание по ситуации с паводками в Дагестане
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала весны
Стало известно, кто может подсидеть США и занять главенствующую роль в НАТО
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.