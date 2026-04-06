Индия хочет «поставить» змей и крокодилов вместо пограничников The Hindu: Индия может начать использовать крокодилов для защиты границы

Пограничные силы безопасности Индии поручили своим подразделениям изучить возможность использования змей и крокодилов в приграничных речных районах, сообщает газета The Hindu со ссылкой на служебное распоряжение ведомства. Инициатива находится на стадии изучения из-за рисков для местного населения.

Целесообразность использования рептилий, таких как змеи или крокодилы, в уязвимых местах вдоль рек должна быть изучена с оперативной точки зрения, — указывается в документе.

Речь идет об охране труднодоступных участков границы Индии и Бангладеш, где из-за рек, болот и сложного рельефа невозможно установить традиционные заграждения. Рептилий предлагается рассматривать как естественный барьер.

Протяженность границы с Бангладеш составляет более 4 тыс. км. До этого правительство санкционировало строительство ограждений с прожекторами, однако на некоторых участках этого не сделали из-за природных условий.

