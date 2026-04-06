Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале

В Краснодаре перед судом предстанут местная жительница и ее сын, обвиняемые в хищении более 30 млн рублей у женщин, планировавших использовать маткапитал, сообщила представитель МВД России Ирина Волк на странице в соцсети «ВКонтакте». Следствие считает, что подсудимые действовали через фиктивную схему займов на строительство жилья.

49-летняя жительница Краснодарского края и ее 26-летний сын обвиняются в многомиллионном мошенничестве. <...> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты создали схему по краже бюджетных средств, положенных в рамках реализации национального проекта «Демография». Для этого был создан кредитный потребительский кооператив, через который под видом займов на строительство жилья вводились в заблуждение женщины, имеющие право на получение материнского капитала.

