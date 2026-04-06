06 апреля 2026 в 15:00

Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале

Жительница Краснодара с сыном похитили 30 млн рублей на маткапитале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Краснодаре перед судом предстанут местная жительница и ее сын, обвиняемые в хищении более 30 млн рублей у женщин, планировавших использовать маткапитал, сообщила представитель МВД России Ирина Волк на странице в соцсети «ВКонтакте». Следствие считает, что подсудимые действовали через фиктивную схему займов на строительство жилья.

49-летняя жительница Краснодарского края и ее 26-летний сын обвиняются в многомиллионном мошенничестве. <...> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты создали схему по краже бюджетных средств, положенных в рамках реализации национального проекта «Демография». Для этого был создан кредитный потребительский кооператив, через который под видом займов на строительство жилья вводились в заблуждение женщины, имеющие право на получение материнского капитала.

Ранее судебный пристав из Горячего Ключа в Краснодарском крае напал на полицейского, который пытался его задержать за взятки. По данным следствия, злоумышленник снимал аресты с машин должников и обещал закрывать исполнительные производства за деньги, но не выполнял обязательства.

Регионы
Краснодарский край
мошенничество
маткапитал
Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

