06 апреля 2026 в 15:21

Экономист оценил вероятность роста цен на нефть

Цены на нефть могут вырасти из-за новостного фона, рассказал «Финансам Mail» эксперт по фондовому рынку Андрей Мамонтов. Он также объяснил, что на ценообразование влияют условия логистики.

Экономист рассказал, что ключевой балтийский российский порт Усть-Луга возобновил погрузку сырой нефти, иранский БПЛА поразил один из топливных резервуаров бахрейнской нефтегазовой компании, а на встрече 5 апреля ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки. По его словам, все эти события могут сказаться на повышении цен.

Мамонтов подчеркнул, что текущий максимум составляет $111,89. Он отметил, что покупатели не смогли пробить сопротивление $112,12 на открывшихся в понедельник торгах.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что мировой нефтерынок в настоящий момент не сбалансирован. По его словам, фиксируется большой разрыв между ценами на нефть и нефтепродукты, из-за чего на всей планете наблюдается дефицит.

