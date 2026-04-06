Названы способы снять жилье в центре дешевле без потери качества

Жить в центре города и не переплачивать за аренду возможно, если правильно выстроить переговоры с собственником, заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ компании «Фам Пропертис» Валерий Тумин. По его словам, следует изучить аналогичные предложения на рынке, чтобы обосновать свою позицию, а также предложить заключить долгосрочный договор, который часто побуждает владельца снизить ставку.

Есть несколько способов снизить затраты на аренду без отказа жить в центре. Изучите предложения с аналогичными параметрами: площадь, удобства, качество ремонта и расположение. Соберите информацию с онлайн-платформ, из агентств недвижимости и местных газет, найдите примеры аналогичных объектов с более низкой арендной платой и используйте их в переговорах. Заключите долгосрочный договор — владельцы часто предпочитают долгосрочных арендаторов, что может стать основанием для снижения платы, — сказал Тумин.

Еще один способ снизить расходы на аренду — предложение предоплаты, которая демонстрирует финансовую дисциплину, отметил эксперт. Также, по его словам, взамен на снижение ставки можно выполнить мелкие улучшения в квартире или указать на отсутствие необходимой мебели и техники, что создает дополнительные траты для арендатора и дает повод для торга.

Кроме того, специалист посоветовал сформировать «портрет идеального арендатора» и показать, что претендент ему соответствует: стабильный доход, отсутствие животных и вредных привычек. Играет роль и сезонность — летом спрос падает, поэтому особенно выгодные варианты можно найти весной, в апреле — мае, добавил Тумин.

Ранее сообщалось, что сильнее всего в апреле вырос спрос на посуточную аренду жилья в Евпатории, Севастополе и Анапе. По данным сервиса «Авито Путешествия», средняя стоимость аренды квартиры на черноморском побережье в апреле составила около 3,6 тыс. рублей в сутки.