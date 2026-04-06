Адвокат оценил внезапные изменения правил отчисления студентов в МИРЭА

Вуз вправе корректировать правила отчисления студентов, если это не противоречит закону, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Так он прокомментировал сообщение, что учащихся МИРЭА — Российского технологического университета предупредили о возможном исключении при наличии одной академической задолженности. При этом, по словам правозащитника, учебные заведения могут самостоятельно вносить изменения в стандарты успеваемости.
Вуз способен изменять критерии для отчисления, если такие изменения не нарушают права студентов и соответствуют закону. В частности, может ужесточить требования к академической успеваемости, например, сократить сроки на ликвидацию задолженностей или дополнить перечень дисциплинарных нарушений, за которые возможно отчисление, — сказал Багатурия.
Ранее Рособрнадзор уведомил семь вузов о нарушениях образовательных стандартов. По информации ведомства, в списке предупрежденных учебных заведений, в частности, оказались Российский университет кооперации, Институт управления и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.