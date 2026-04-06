Адвокат оценил внезапные изменения правил отчисления студентов в МИРЭА Адвокат Багатурия: вуз может менять правила отчисления, если не нарушает закон

Вуз вправе корректировать правила отчисления студентов, если это не противоречит закону, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Так он прокомментировал сообщение, что учащихся МИРЭА — Российского технологического университета предупредили о возможном исключении при наличии одной академической задолженности. При этом, по словам правозащитника, учебные заведения могут самостоятельно вносить изменения в стандарты успеваемости.

Вуз способен изменять критерии для отчисления, если такие изменения не нарушают права студентов и соответствуют закону. В частности, может ужесточить требования к академической успеваемости, например, сократить сроки на ликвидацию задолженностей или дополнить перечень дисциплинарных нарушений, за которые возможно отчисление, — сказал Багатурия.

Ранее Рособрнадзор уведомил семь вузов о нарушениях образовательных стандартов. По информации ведомства, в списке предупрежденных учебных заведений, в частности, оказались Российский университет кооперации, Институт управления и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.