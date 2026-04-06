Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 16:23

Адвокат оценил внезапные изменения правил отчисления студентов в МИРЭА

Адвокат Багатурия: вуз может менять правила отчисления, если не нарушает закон

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вуз вправе корректировать правила отчисления студентов, если это не противоречит закону, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Так он прокомментировал сообщение, что учащихся МИРЭА — Российского технологического университета предупредили о возможном исключении при наличии одной академической задолженности. При этом, по словам правозащитника, учебные заведения могут самостоятельно вносить изменения в стандарты успеваемости.

Вуз способен изменять критерии для отчисления, если такие изменения не нарушают права студентов и соответствуют закону. В частности, может ужесточить требования к академической успеваемости, например, сократить сроки на ликвидацию задолженностей или дополнить перечень дисциплинарных нарушений, за которые возможно отчисление, — сказал Багатурия.

Ранее Рособрнадзор уведомил семь вузов о нарушениях образовательных стандартов. По информации ведомства, в списке предупрежденных учебных заведений, в частности, оказались Российский университет кооперации, Институт управления и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Общество
студенты
университеты
Россия
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.