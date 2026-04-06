Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 16:25

Финансист ответил, выгодно ли открывать карты маркетплейсов

Финансист Балынин: карты маркетплейсов выгодны при заказе товаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Банковские карты маркетплейсов могут быть выгодны при заказе товаров, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что при использовании возможны сложности при выводе средств с карты маркетплейса на основной банк.

Как правило, цена на соответствующий товар на маркетплейсе при оплате с карты банка этого маркетплейса оказывается дешевле. Если кешбэк в основном для покупателя банке небольшой и его размер получается меньше, чем сумма выгоды при оплате картой банка маркетплейса, то тогда вполне разумным мне представляется использование карты банка маркетплейса для оплаты товара. Это финансово целесообразно, — рассказал Балынин.

Финансист подчеркнул, что важно внимательно изучить условия и отзывы перед открытием карты. Он также предупредил, что деньги на карте не приносят дохода и подвержены риску мошенничества.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что россиянам следует хранить на банковской карте сумму, не превышающую расходы на ближайшие пару дней или максимум неделю. По его словам, такой подход позволяет минимизировать риски, связанные с ее потерей или действиями злоумышленников.

Общество
банки
маркетплейсы
карты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.