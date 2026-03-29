29 марта 2026 в 08:00

Россиянам рассказали, сколько денег безопасно хранить на карте

Доцент Петр Щербаченко: на карте лучше хранить сумму не выше расходов на неделю

Россиянам следует хранить на банковской карте сумму, не превышающую расходы на ближайшие пару дней или максимум неделю, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, такой подход позволяет минимизировать риски, связанные с ее потерей или действиями злоумышленников.

Многие люди хранят все деньги на карте. Данное финансовое поведение может быть рискованным. Деньги могут украсить мошенники, их легче полностью потратить. Также карту легко потерять, есть риск, что ей воспользуются посторонние. Чтобы этого избежать, лучше хранить на ней сумму, равную запланированным расходам на ближайшие пару дней, максимум неделю, не больше. Все остальные средства надо держать на депозите или накопительном счете, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что украсть деньги с депозита или накопительного счета намного сложнее, чем с карты. По словам доцента, вклады ежемесячно приносят доход в виде процентов. Щербаченко отметил, что положить деньги на счет можно под 12% годовых.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что существуют три главных правила, помогающих защититься от телефонных мошенников. По ее словам, одно из них — прекращение разговора при звонке от неизвестных.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
