В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты Пасечник: все горняки из шахты «Белореченская» в ЛНР были эвакуированы

Оказавшиеся под землей в результате ударов Вооруженных сил Украины по шахте «Белореченская» в Луганской Народной Республике горняки были благополучно эвакуированы, сообщил глава региона Леонид Пасечник на канале в мессенджере MAX. По его словам, шахтеров уже доставили в безопасное место.

Все горняки, оказавшиеся под землей в обесточенной шахте «Белореченская», эвакуированы и находятся в безопасности. Благодаря оперативности наших спасателей и ремонтных бригад удалось в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и поднять людей на поверхность, — написал Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что никто из шахтеров не пострадал, медпомощь никому не понадобилась. По его словам, они проявили «исключительное мужество и стойкость, выдержав это тяжелое испытание».

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали шахту в ЛНР исключительно для запугивания мирных жителей. По его словам, украинская армия также испытывает проблемы с поставками американского вооружения и пытаются «ответить» России теми ресурсами, которые у них есть.