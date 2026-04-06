06 апреля 2026 в 13:46

Звезда сериала «Беверли Хиллс, 90210» и семеро детей попали в ДТП

Звезда «Беверли Хиллс, 90210» Спеллинг попала в ДТП с детьми в машине

Тори Спеллинг с семьей Тори Спеллинг с семьей Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Звезда сериала «Беверли-Хиллс, 90210» Тори Спеллинг попала в аварию в городе города Темекула, штат Калифорния, передает TMZ. По данным журналистов, в автомобиле актрисы ехали дети — четверо своих и еще трое друзей.

На перекрестке в машину на полной скорости влетела машина, проскочившая на красный свет. В результате женщина с детьми были госпитализированы в ближайшую больницу тремя машинами скорой помощи. У детей — порезы, ушибы и сотрясение мозга, состояние Спеллинг не раскрывается. У автомобиля виновника серьезные повреждения передней части.

Ранее знаменитый американский кантри-певец Ронни Боуман попал в аварию на мотоцикле. 64-летний музыкант разбился 22 марта в городе Ашленд-Сити в американском штате Теннесси. Боумана госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. Боуман начал свою музыкальную карьеру в конце 1980-х годов, он выступал в популярных блюграсс-коллективах.

Тем временем основатель группы Krec Артем Бровков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) погиб в США. Музыкант попал в серьезное ДТП, врачи не смогли спасти его.

