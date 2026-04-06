Звезда сериала «Беверли Хиллс, 90210» и семеро детей попали в ДТП

Звезда сериала «Беверли-Хиллс, 90210» Тори Спеллинг попала в аварию в городе города Темекула, штат Калифорния, передает TMZ. По данным журналистов, в автомобиле актрисы ехали дети — четверо своих и еще трое друзей.

На перекрестке в машину на полной скорости влетела машина, проскочившая на красный свет. В результате женщина с детьми были госпитализированы в ближайшую больницу тремя машинами скорой помощи. У детей — порезы, ушибы и сотрясение мозга, состояние Спеллинг не раскрывается. У автомобиля виновника серьезные повреждения передней части.

