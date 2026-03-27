Знаменитый кантри-певец Боуман погиб в ДТП

Кантри-певец Ронни Боуман погиб при аварии на мотоцикле в США

Знаменитый американский кантри-певец Ронни Боуман попал в аварию на мотоцикле, сообщает издание Daily Star. По его информации, 64-летний музыкант разбился 22 марта в городе Ашленд-Сити в американском штате Теннесси. Боумана госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

Ронни Боуман, который был наиболее известен своей карьерой певца в стиле кантри, к сожалению, скончался в воскресенье, 22 марта, после того как накануне разбился в Ашленд-Сити, штат Теннесси, — говорится в публикации.

Боуман начал свою музыкальную карьеру в конце 1980-х годов, он выступал в популярных блюграсс-коллективах. В 1994 году певец начал сольную карьеру. Тогда он записал свои первые пять альбомов.

Ранее ушел из жизни автор хита Angel of the Morning и дядя актрисы Анджелины Джоли Чип Тейлор. Композитор скончался в хосписе. Настоящее имя Чипа Тейлора — Джеймс Уэсли Войт. Он родился 21 марта 1940 года в американском городе Йонкерс. Помимо песни Angel of the Morning, композитор известен хитом Wild Thing.