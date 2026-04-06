Этот слоеный торт с ветчиной — мой верный союзник на всех посиделках! А какой тут сырный крем… нереальная вкуснятина

Этот торт — доказательство того, что для создания кулинарного впечатления не нужны часы у плиты. Сочетание текстур от хрустящего основания до нежнейшего сливочного мусса делает каждую порцию маленьким произведением искусства, идеальным для особого случая.

Что понадобится

Для основы: ржаные сухарики — 150 г, сливочное масло — 100 г.

Для сырного слоя: мягкий сливочный сыр — 400 г, кресс-салат — 1 пучок (около 50 г), желатин — 10 г, вода для желатина — 50 мл.

Для грибного слоя: шампиньоны — 300 г, ветчина — 200 г, репчатый лук — 1 шт. (средняя), сливки 33% — 200 мл, готовый хрен — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., сливочное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Для формы: разъемная форма диаметром 20–22 см, пергамент.

Как готовлю

Сухарики измельчаю в крошку с помощью скалки в пакете или в блендере. Мягкое сливочное масло смешиваю с крошкой до состояния влажного песка. Этой массой выстилаю дно формы, застеленной пергаментом, хорошо утрамбовываю и убираю в холодильник на 15 минут.

Желатин замачиваю в холодной воде, затем растворяю на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения. Половину остывшего желатина смешиваю со сливочным сыром и мелко нарезанным кресс-салатом. Равномерно распределяю сырную массу по охлажденной основе.

Для грибного слоя мелко нарезаю лук, шампиньоны — пластинками, а ветчину — соломкой. На сковороде растапливаю масло, пассерую лук до прозрачности, добавляю грибы и обжариваю до испарения жидкости. Затем добавляю ветчину, прогреваю все вместе пару минут и слегка остужаю.

Холодные сливки взбиваю до мягких пиков, аккуратно вмешиваю в них оставшийся желатин, лимонный сок, хрен и остывшую грибную смесь с ветчиной.

Аккуратно выкладываю этот крем поверх сырного слоя, разравниваю и отправляю торт в холодильник для полного застывания минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Перед подачей аккуратно снимаю бортик формы, украшаю зеленью и нарезаю острым ножом, предварительно опуская его в горячую воду.

