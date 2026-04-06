06 апреля 2026 в 11:52

Меликов пообещал помощь семьям погибших при наводнении в Дагестане

Сергей Меликов Фото: kremlin.ru
Последствия наводнения в Дагестане в воскресенье, 5 апреля, оказались трагичными, заявил глава республики Сергей Меликов. По его словам, семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, передает РИА Новости.

Последствия вчерашнего наводнения оказались плачевнее, чем первой его волны. К сожалению, есть погибшие. Их семьям должна быть оказана помощь из резервного фонда республики. Немедленно! — сказал Меликов.

Ранее в Дагестане было возбуждено уголовное дело после гибели женщины и ребенка, которых извлекли из реки. Пострадавшие были доставлены в медучреждение, где впоследствии скончались. На трассе между поселками Мамедкала и Геджух в Дербентском районе было смыто несколько автомобилей. Сотрудники экстренных служб и местные жители извлекли из воды семь человек, включая беременную женщину.

До этого сообщалось, что семь сел могут уйти под воду из-за прорыва Геджухской плотины. Власти организовали пункты временного размещения в безопасных зонах. По предварительным данным, в Дербентском районе эвакуированы 800 домов.

Регионы
Дагестан
наводнения
погибшие
